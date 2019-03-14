Украина одолжила 350 миллионов под высокие проценты

14 марта 2019, 21:31

Средства намерены направить на погашение дефицита бюджета.

Минфин
Минфин решил еще немножко одолжить / УНИАН

Министерство финансов до 1 ноября 2028 года взяло взаймы 350 миллионов долларов с целью выпуска 10-летних еврооблигаций.

"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan". – сообщает пресс-служба Минфина.

Процентная ставка по купону весьма велика, она составляет 9,75%.

Как известно, в октябре 2018 года Украина разместила два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов и 0,75 млрд долларов. На пятилетние облигации (750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года) будут насчитываться проценты по ставке 8,994% годовых, а на десятилетние (1,25 млрд долларов с погашением 1 ноября 2028 года) — 9,75%. Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

В Минфине заявляют, что средства из займа будут направлены на финансирование дефицита бюджета и на выплату размещенных ранее краткосрочных евробондов.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил НАК Нафтогаз Украины выпустить еврооблигации 5-летнего займа общей суммой до 1 миллиарда долларов.

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