"Нафтогаз" собирается взять кредит в $ 1 миллиард

"Нафтогаз" для получения кредита выпустит облигации

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября разрешил НАК "Нафтогаз Украины" выпустить еврооблигации 5-летнего займа общей суммой до 1 миллиарда долларов.

Соорганизаторами выпуска выступят Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонский филиал Deutsche Bank AG. Выпуск зарегистрируют на Ирландской бирже, им займется специально созданная компания Condor Finance PLC, задачей которой будет перенаправление полученных от продажи облигаций средств на выдачу кредита "Нафтогазу", сообщает "Капитал".

Читайте также"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" попросил Кабмин продать половину ГТС Украины за границу. а также выдвинул "Газпрому" ультиматум.