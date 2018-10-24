В "Нафтогазе" предложили небанальный способ решения проблем с "Газпромом"

Вывеска на входе в здание "Нафтогаза" / УНИАН

Руководство госкомпании "Нафтогаз Украины" обратилось к украинскому Кабмину вынесло на рассмотрение СНБО вопрос о немедленном принятии мер для защиты интересов страны как государства, через который идет транзит "голубого топлива" в Евросоюзе.

"Статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией удержания Российской Федерации от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", – сообщается в письме, подписанном и.о. главы "Нафтогаза" Сергеем Коновцом и адресованном украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает "ЭП".

Большая часть документа посвящена проблемам с задержками воплощения плана анбандлинга "Нафтогаза" (процесса отделения оператора газотранспортной системы от структуры компании − "Главред"), которые напрямую связывают с позицией российского газового монополиста − "Газпрома". В частности, в Москве наотрез отказываются продлять действие нынешнего транзитного контракта с новым оператором ГТС (которого создадут на замену "Укртрансгазу" − "Главред").

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" попросил Кабмин продать половину ГТС Украины за границу. а также выдвинул "Газпрому" ультиматум.