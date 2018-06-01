"Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" новый ультиматум - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку для транзита российского газа в 2020-2028 году на нынешнем уровне, однако в обмен на это "Газпром" должен согласиться на рост в 2018-2019 году тарифов на треть, а также прокачку по 110 миллиардов кубометров газа в год.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, такие условия коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко якобы направил зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву "на майских праздниках".

По данным издания, "Нафтогаз" предлагает такие варианты - самостоятельное бронирование "Газпромом" мощностей украинской газотранспортной системы либо их бронирование клиентами "Газпрома" (последнее фактически означает сдачу газа "Газпромом" на восточной границе Украины). В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, настаивает "Нафтогаз", сейчас гармонизировано с энергозаконодательством ЕС.

Другой вариант - продажа газа "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву, в том числе по шведскому (как сейчас в транзитном контракте).

Кроме того, "Нафтогаз" исходит из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018–2019 годах ("Газпром" с этим не согласен). По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать $ 2,55 млрд выручки в год. Украинская сторона хочет $ 3,7 млрд - с ростом тарифа примерно на 33 процента.

Как утверждают источники "Коммерсанта", если "Газпром" откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 млрд кубометров, "Нафтогаз" потребует в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. Размер обесценения при тарифе в 1 доллар и транзите до 13 млрд кубометров "Нафтогаз" оценивает в $ 11 млрд при текущем тарифе и транзите в 65 млрд кубометров - в $ 6 млрд.

Вместе с тем, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем фейсбуке поделился этой статьей и сыронизировал по поводу лингвистической экспертизы. "А лингвистическую экспертизу провели? Уверены в том, что это мы написали?" - отметил Витренко.

В конце мая компания Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины".

28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.