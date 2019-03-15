"Увезла скорая": в Киеве врачу плеснули в лицо неизвестной жидкостью

В Киеве мужчина плеснули врачу в лицо неизвестной жидкостью, медика увезла скорая / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу утром, 15 марта, в Голосеевском районе Киева возле клиники мужчина плеснул врачу в лицо неизвестной жидкостью, медик пострадал.

Злоумышленник напал на врача на ул. Енисейской, пострадавшего забрала скорая помощь, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По его данным, правоохранители осматривали место происшествия, изымали вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общались со свидетелями и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Начато производство по двум статьям Уголовного кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121) и хулиганство (ч. 4 ст. 296).

Напомним, 13 марта поздно вечером в Шевченковском районе Киева двое злоумышленников напали на главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Александра Бухтатого, несколько раз ударили по голове, отобрали мобильный и банковскую карту. После нападения чиновник умер.