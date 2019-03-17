Скандал в оборонке: ФСБ могла контролировать поставки запчастей в ВСУ - СМИ

ФСБ могла контролировать поставки запчастей в ВСУ / lenta.ru

Контрабандные поставки запчастей для ВСУ из России могли осуществлялись под контролем ФСБ.

Как пишет в статье для zn.ua обозреватель Дмитрий Менделеев, возможно именно поэтому отремонтированная техника с российскими запчастями и выходит из строя.

"Удивительная осведомленность главного законника страны в этой щекотливой теме сильно настораживает и вызывает еще больше вопросов: а не забыл ли Ю.Луценко упомянуть еще некоторых участников этой схемы? В теме — или в доле? Иногда все-таки лучше молчать чем говорить!", — отмечает эксперт.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.