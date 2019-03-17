Скандал в оборонке: в НАБУ рассказали о материалах, полученных от ГПУ в 2017 году

НАБУ / УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о том, что основная часть из недавно опубликованных 87 страниц материалов, которые Генпрокуратура весной 2017 года передала в Антикоррупционного бюро, касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам.

"Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство № 52016000000000479 от 12.12.2016) и одного из эпизодов завладения средствами "Укрзализныци" (№52016000000000089 от 31.03.2016)", - сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что "в первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия-Новояворовск", бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта)". "Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего его направят в суд. Установленная сумма убытков – 1,4 млрд грн. В этом производстве наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам и использовались для совершения преступления их подчиненными. ТЭЦ переданы в управление АРМА", - говорится в разъяснении.

Во втором уголовном производстве (по фактам завладения средствами "Укрзализныци") дело в отношении двух лиц направлено в суд, добавили в НАБУ.

"В целом, в упомянутых двух уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек. Общая сумма убытков из-за коррупции, изобличенной детективами Бюро во время этих расследований, составляет 1,5 млрд грн", - сообщили в Бюро.

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В НАБУ подчеркнули, что данных из переписки, которая в 2017 году была передана ему Главной военной прокуратурой на то время было недостаточно для начала отдельного расследования возможных злоупотреблений в сфере обороны.

"ООО Оптимумспецдеталь фигурирует в переписке, поскольку ее бенефициар - Андрей Рогоза - был "коммуникатором" между лицами, причастными к возможным коррупционным сделкам, которые расследуют детективы НАБУ, и Евгением Шевченко, которого привлекли на законных основаниях к проведению негласных следственных розыскных действий", - говорится в заявлении.

Как известно накануне президент Петр Порошенко подписал решение СНБО об аудите Укроборонпрома.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.