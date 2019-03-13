"Должны ответить – отвечаем": в НАБУ прокомментировали оборонный скандал

13 марта 2019, 07:53

В ведомстве назвали ошибочными выводы журналистов.

НАБУ
В НАБУ прокомментировали оборонный скандал / Униан

Появилась реакция новых фигурантов журналистского расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов.

После того, как журналисты опубликовали доказательства, к хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ – первыми обвинения прокомментировали в Генпрокуратуре, а теперь и в НАБУ. 

В ведомстве назвали ошибочными выводы журналистов Bihus.info, отметив, что в последней части расследования были допущены неточности и манипуляции. Обвинения в причастности бюро к покрытию сделок в Укроборонпроме в НАБУ, разумеется, отвергают.

Читайте такжеНе делайте коррупцию, расхищение и вымогательство частью украинскостиБюро заявило, что не уполномочено давать справки о фиктивности предприятия и формировать или вести перечень/реестр фиктивных компаний.

"Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 годов государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которые спрашивал "Укроборонпром", – говорится в заявлении, обнародованном вечером 12 марта.

При этом ООО "Оптимумспецдеталь" упоминается в четырех письмах от НАБУ в "Укроборонпром". И ни в одном из них не опровергается факт, что компания занимается противоправной деятельностью.

"Детективы НАБУ не оставили без внимания ООО "Оптимумспецдеталь". Об этом свидетельствуют письма, присланные Бюро в "Укроборонпром" позже. В них прямо указано на признаки возможной противоправной деятельности этой компании", – заявили в бюро.

В НАБУ настаивают, что в ответе ведомства на запрос журналистов об этом говорилось: "Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места почему-то не нашли".

Читайте также"Потому что Бигус ломал коды": Луценко попытался объяснить работу ГПУ в деле о хищениях в оборонкеКроме этого, в ведомстве заявили, что в переписке фигурантов расследования имя "Гиви" не может указывать на первого замдиректора ведомства Гизо Углаву: "В указанный период (21-31 января 2017 года) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании".

"НАБУ не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников. Среди них: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления ВСУ, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании "СпецТехноэкспорт", – перечислили в ведомстве.

Опровергает ведомство и утверждение, что "агент Шевченко спонсирует оправдательные письма от НАБУ для различных фирм".

В НАБУ пообещали всесторонне способствовать следователям ГБР в проведении начатого ими досудебного следствия по фактам, которые обнародовали журналисты.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Далее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования. 

Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов

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оборонка НАБУ
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