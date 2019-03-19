Скандал в Черновцах: врач "скорой" приехал на вызов пьяным

Медика обвинили в пьянстве на работе / фото: kamin.volyn.ua

В Черновцах родные четырехлетней Каталины, у которой с рождения эпилепсия, обвинили прибывшего на вызов медика "скорой" в том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали родственники ребенка, врач якобы вел себя неадекватно, а также начал на них кричать.

"Врач зашел, папку бросил, начал руками махать, начал кричать: чего вы меня вызвали, мое время забрали. Если была бы температура 40-42, тогда бы вы меня вызвали", - рассказала Екатерина Нагирняк, мама девочки.

После того, как родственники больного ребенка почувствовали от медика запах алкоголя, они запретили ему приближаться к больной, а также вызвали полицию, передает ТСН.

После этого мужчину отвезли на экспертизу, которая выявила алкоголь в его крови.

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"У человека появились эмоции. Никто ее не оскорблял, никто ей плохого слова не сказал. Я не пью вообще, я первый раз с таким сталкиваюсь", - заявил медик.

В свою очередь руководство центра скорой помощи встало на сторону врача, отметив, что за 15 лет работы за ним никто не замечал пьянства.

"Полиция передаст материалы в суд, и если суд решит, что он был в состоянии опьянения, однозначно будет увольнение, без вопросов", - заверил директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Еленев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве врачу плеснули в лицо неизвестной жидкостью.