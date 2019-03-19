"Ты - дебил": в Мариуполе после избиения в школе пятиклассник попал в больницу

Пятиклассник попал в больницу после избиения в школе / 0629.com.ua

В мариупольской школе №33 перед уроком физкультуры в раздевалке школьники избили 11-летнего Сашу, в результате ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.

"Моего сына били 8 человек. Среди них был сын учительницы химии. Она первая узнала о случившемся, но вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, она начала оскорблять и запугивать Сашу.

Потащила ребенка за руку к завучу вместо медпункта, кричала на него, запугивала его полицией,-"Ты такой дебил как и все, который стучит на всех...твое место в психбольнице в смирительной рубашке..", - рассказала мама пострадавшего мальчика.

По словам директора школы Ирины Краснояровой, одноклассники действительно не впускали Сашу в раздевалку, при этом упал, однако пожаловался учителю на драку после урока.

По словам директора, учитель химии все отрицает, в то же время ее уже вызвали в полицию для дачи показаний. В школе создана комиссия, пишет 0629.com.ua.

По словам мамы Саши, это не первый случай издевательств над ее ребенком, его уже избивали в ноябре и администрация школы никак не отреагировала. По ее словам, дети говорят - "Мы привыкли бить Сашу".

/ 0629.com.ua

Напомним, в Одессе пятиклассница впала в кому после избиения на уроке.