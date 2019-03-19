Кум Путина решил продать свой особняк и землю на Киевщине - ЦПК

Дом Медведчука с высоты птичьего полета / Слидство.инфо

Украинский одиозный политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук выставил на продажу свой особняк и крупный участок земли на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

Об этом сообщают представители "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на объявление, размещенное в закрытой группе риэлторов в мессенджере Telegram 14 марта.

Речь идет о здании общей площадью 1125 квадратных метров и более 30 гектаров земли. Возле дома также есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

Читайте такжеПорошенко подготавливает общество к принятию МедведчукаОдна сотка земли оценена в 4,5 тысячи долларов США. Предположительная общая стоимость поместья может достигать отметки в 360 млн гривен.

Большим участком, на 24,4 га, владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Его конечным бенефициарным владельцем является супруга Медведчука – известная телеведущая Оксана Марченко.

Второй участок зарегистрирован на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько офшорных компаний на Кипре.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины завела дело против Виктора Медведчука. До этого он на российском телевидении рассказал, о чем разговаривал с Путиным.