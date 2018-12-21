Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным

Виктор Медведчук / УНИАН

Украинский политик Виктор Медведчук, в эфире российского телевидения рассказал, зачем и для чего он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (по совместительству - крестным отцом его дочери).

По словам Медведчука, одной из главных тем было освобождение из плена украинских военных моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе 25 ноября."Я встречался с президентом России по вопросу не обмена, а освобождения украинских моряков, поскольку этот вопрос сейчас актуален не только в Украине, но и во всем мире", - сказал он.

Медведчук также добавил, что конкретный процесс освобождения украинских военных моряков может начаться лишь "после завершения следствия и судебных процедур". Кроме того, политик рассказал, что обсуждал с Путиным и ряд других тем, в частности - прекращения боевых действий в Донбассе.

Напомним, ранее факт разговора с Медведчуком по поводу освобождения украинских моряков подтвердил сам Владимир Путин.