Зачем Медведчук летал в Сочи к Путину на поклон

Медведчук летал к Путину / vybor.ua

В СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук отправился в Сочи, где, по "совпадению", был и российский президент – кум украинского политика. В Сочи Владимир Путин полетел, среди прочего, чтобы "провести совещание по военной тематике". Его же "родственник" прибыл туда обсудить последние политические перипетии и перестановки в среде пророссийских сил украинского политикума.

Напомним, намедни из "Оппоблока" были исключены видные экс-"регионалы" Бойко и Левочкин. Немногим ранее была создана так называемая "Оппозиционная платформа – За життя", которую возглавили Бойко и Рабинович. Позже прозвучали заявления о намерениях организовать одноименную депутатскую группу в парламенте, куда войдут депутаты "ОБ". Таким образом, пророссийский "Оппозиционный блок", расколовшись, окончательно канет в лету как политическая сила.

Читайте такжеМедведчук - лишь отвлекающий маневр: что Путин задумал на выборах в УкраинеОчевидно, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Медведчук и отправился окольными путями в Сочи. Отчитаться перед кремлевским хозяином, согласовать дальнейшие действия накануне избирательного цикла в Украине, получить конкретные установки к действиям.

По данным наших источников, Медведчук вылетел в РФ через территорию Беларуси и России. Летел на своем частном самолете Dassault Falcon 900 EX, бортовой номер "P4-GEM". Прибыв в штаб российского агрессора в Сочи 20 ноября, кум Путина отправился восвояси в ночь на 21-е.

ОПЗЖ, кандидат Бойко и "смотрящий"

Понятно, что Путин сделает ставку на пророссийского кандидата или нескольких претендентов на пост главы государства. Возможно, не явно пророссийского, а завуалированного за ширмой "патриотизма" и "стремления в НАТО". Нужны и политсилы в парламенте, которые будут не менее сподручны Кремлю.

Ставка будет делаться на "Оппозиционную платформу – За життя", участники которой амбициозно заявляют, что после парламентских выборов ОПЗЖ станет самой большой фракцией ВРУ. Кроме того, именно один из основателей платформы, Юрий Бойко, станет главным кандидатом в президенты "от Юго-Востока Украины" и должен будет, по задумке кукловода, мобилизовать пророссийский электорат в данной части государства.

"Эта платформа нацелена на войну с властью", - экспрессивно заявляет один из ее основателей Вадим Рабинович.

Почему же не он, и даже не Бойко отправляются к Путину на аудиенцию и инструктаж? Ключевой фигурой в ОПЗЖ выступает кум Путина Виктор Медведчук.

Читайте такжеБез Путина они не могут: зачем регионалам союз с МедведчукомИменно он, по данным СМИ, является "смотрящим" от Москвы внутри ОПЗЖ. По указанию Кремля, во всех решениях последнее слово всегда должно оставаться за Медведчуком. Кроме того, его формальное пребывание в руководстве ОПЗЖ должно стать неким "знаком качества". Транслировать месседж о том, что платформа – единственный "скрепный" пророссийский проект, ведь в нем участвует лично кум Путина.

Судьба второго "осколка" "Оппозиционного блока" под предводительством Вилкула, и его участие в избирательной кампании, также должна решиться на днях.

Несколько слов о совпадениях

Визит Медведчука к Путину совпал по времени с пятой годовщиной начала Революции достоинства. В ноябре 2013 года судьба Украины круто изменилась. Сегодня, пять лет спустя, политики времен Януковича готовятся к реваншу, и помогать им в этом будет хозяин Кремля. 21 ноября 2013 года студенты вышли на Майдан в Киеве, чтобы выразить протест против изменения "европейского вектора" в пользу пророссийского. 20 ноября 2018-го Медведчук летит в Сочи, чтобы составить план действий для того, чтобы при власти в Украине оказались руководимые из Москвы персоналии.

Читайте такжеКуда метит Медведчук?Еще одно совпадение: Медведчук отправился в Сочи, где Путин накануне проводил совещание по "военной тематике". Особой конкретики об этом мероприятии пропагандисты не сообщили. Кроме того, то, что показывают и говорят российские СМИ, может и не отвечать действительности. Но, с учетом срочной поездки Медведчука, вопрос Украины обговаривался однозначно – в присутствии главнокомандующего страны-агрессора и его силовиков.

Эта поездка Медведчука в Сочи еще раз демонстрирует, что кум Путина летал, чтобы отчитаться об уже проделанной работе в контексте российской стратегии по вмешательству в украинские выборы. А также доложить участникам мероприятия об "оперативной обстановке" в Украине, получить инструкции для дальнейших действий. Нет никаких сомнений в том, что воплощать полученные напутствия на практике Медведчук примется безотлагательно.

Дмитрий Тымчук и секция "Браво" для ИС