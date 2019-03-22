"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве

В Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу днем, 22 марта, в Киеве максимальная температура воздуха составит +11 градусов, а в субботу и воскресенье, 23-24 числа, — +9.

В пятницу и в воскресенье днем прогнозируются дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.

В ночь на пятницу в столице ночная температура ожидалась +3…+5, а на выходных возможны "минусы".

По данным синоптиков, 23-24 марта в Киеве ночная температура составит -1…+1, а дневная — +7…+9 градусов. В субботу днем прогнозируется переменная облачность.

В Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 22 марта в Киеве будет непогода. Также эксперт сообщала, что в Украине с 22 по 24 марта ожидается потепление.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране до 22 марта будет мокрый снег, а на севере страны — более сухой снег. Синоптик прогнозировал, что холодный период может закончиться 5-6 апреля.