"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве

22 марта 2019, 12:05

В столице в воскресенье ожидаются осадки.

Синоптики предупредили, что в Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура
В Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу днем, 22 марта, в Киеве максимальная температура воздуха составит +11 градусов, а в субботу и воскресенье, 23-24 числа, — +9.

В пятницу и в воскресенье днем прогнозируются дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.

В ночь на пятницу в столице ночная температура ожидалась +3…+5, а на выходных возможны "минусы".

По данным синоптиков, 23-24 марта в Киеве ночная температура составит -1…+1, а дневная — +7…+9 градусов. В субботу днем прогнозируется переменная облачность.

Синоптики предупредили, что в Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура
В Киеве 23-24 марта ночью ожидается минусовая температура, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 22 марта в Киеве будет непогода. Также эксперт сообщала, что в Украине с 22 по 24 марта ожидается потепление.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране до 22 марта будет мокрый снег, а на севере страны — более сухой снег. Синоптик прогнозировал, что холодный период может закончиться 5-6 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев погода Укргидрометцентр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:23
Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе
12:05
"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
12:00
Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе Видео
11:54
Россия не даст Европе "спать спокойно" мнение
11:37
Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой Видео
11:35
"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности из Донецка
10:51
Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом
10:48
Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого мнение
10:31
Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос
10:20
В России суд вынес приговор Павлу Грибу Видео
10:04
Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне
09:30
Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина Видео
09:25
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:45
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
03:36
Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине Видео
01:17
Путин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg
00:40
Сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно
00:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
21 марта, четверг
23:54
Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3 Видео
23:39
"Киев "разводит" Запад, как щенков": эксперт пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении Видео
23:18
"Думал, он умнее": эксперт оценил, почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович только спустя 3 года Видео
22:58
"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает Видео
22:39
"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару
22:26
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
21:46
В МИД обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды" Видео
21:19
5 млн украинцев останутся без воды – или всем поднимут тарифы: что случилось Видео
21:09
Убийство Гандзюк: Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения Видео
20:41
"Оккупанты": Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию"
20:26
Стала известна дата премьеры сериала Слуга народа-3 Видео
19:55
Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов – Нафтогаз Видео
19:30
Украинских туристов порадовали безвизом с еще одной страной Видео
19:23
Донбасс будет возвращен в короткие сроки - Тимошенко
19:15
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
18:55
С 1 апреля резко подорожают билеты на поезда
18:39
РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Видео
18:06
Стало известно, возле кого похоронили Началову: опубликованы фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться