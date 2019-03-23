Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани

23 марта 2019, 05:11

Нашей стране нужно способствовать деимпериализации РФ, отметил эксперт.

Экс-нардеп сказал, что в Украине разговоры о возвращении Кубани и Воронежской области — проявление имперского мышления
В Украине разговоры о возвращении Кубани и Воронежской области — проявление имперского мышления, считает экс-нардеп / Фото: Reuters

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний полагает, что в Украине разговоры о возвращении Кубани и Воронежской области, которые сейчас входят в состав РФ, являются проявление имперского мышления.

Украинскому государству нужно научиться беречь то, что ему принадлежит, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, все заявления о возвращении Кубани и Воронежской области являются проявлением российского мышления — "не хватает территорий".

"…все разговоры у нас о "возвращении территорий" (Кубани, Воронежчины и т.п.) — это проявление имперского мышления. Нужно научиться беречь свое. Тот, кто мечтает о Кубани, пусть поедет в Буджак и попытается заняться распространением языка в украинских (в украинских, не в болгарских или молдавских!) селах", — отметил аналитик.

"…все эти заявления (о возвращении территорий — Ред.) — это абсолютно русское мышление: "не хватает территорий". Каких вам территорий не хватает? У Украины самая большая территория в Европе, и сначала надо упорядочить ту, что есть, а у нас еще размышляют о дополнительных... Это — проявление абсолютно российского мышления. У украинцев очень много российского стереотипного мышления", — добавил Доний.

Экс-нардеп полагает, что украинцам "нужно работать над решением внутренних проблем, а не думать о том, как кубанцев объявить украинцами — они не хотят быть украинцами, на территории Кубани армян больше, чем украинцев, а вот кубанцами они могли бы стать".

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и Крыма"Зачем нам еще какие-то территории? Пусть будут лучше отдельные государства", — заявил он.

Аналитик сказал, что стоит способствовать деимпериализации России, иначе на украинской территории всегда будет идти война.

Доний считает, что Украине нужно не просто мечтать о том, что РФ даст свободу некоторым территория, но и иметь соответствующую внутреннюю и внешнюю гуманитарную политику.

"Я бы на месте руководства нашего государства создал бы здесь центры по выпуску татарской литературы (не крымскотатарской, а волжских татар). Если они не могут у себя печатать критическую литературу, ее можно было бы выдавать здесь, в Украине, а затем поставлять им туда. Если мы говорим о Кубани, то можно было бы поставлять книги на кубанской балачке, так же книги на донском языке", — полагает бывший нардеп.

"Потому что сейчас это — этнические группы, которые все больше русифицируются, а когда-то их рассматривали как отдельные этносы. Украина должна быть заинтересована в такой деятельности, чтобы все больше регионов Российской Федерации приобретали самостоятельности. Очень часто у них не хватает внутреннего ресурса, поэтому им тоже кто-то должен помогать", — отметил собеседник.

Ранее украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз говорил, что в случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины.

Потом политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал Главреду, что Украина может вернуть в свой состав Воронежскую область, Белгородскую область и Кубань, которые сейчас являются частью Российской Федерации.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военнослужащих Российской Федерации прошел "референдум" о статусе полуострова. Большинство жителей Крыма якобы высказались за присоединение к России. Позже РФ аннексировала полуостров. Власти Украины признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошла на агрессию в отношении Украины.

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Кубань Воронежская область Александр Доний
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