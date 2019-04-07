"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру Зайцевой

В Харькове член правления Международного правозащитного центра (МПЦ) Дмитрий Удачин с коллегами посетил камеру СИЗО, в которой содержится виновница резонансного ДТП с погибшими Елена Зайцева.

"В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания печально известной Елены Зайцевой, участницы смертельного ДТП в центре Харькова", - написал Удачин в Facebook.

Правозащитник отметил, что Зайцева содержится в камере№400. Вместе с ней находятся еще три человека, и все они живут в весьма удовлетворительных бытовых условиях.

"Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - сказано в сообщении.

Представители МПЦ пообещали в ближайшем будущем посетить камеру второго участника резонансного ДТП Геннадия Дронова.

Как ранее сообщалось, Киевский суд города Харькова вынес приговор виновникам кровавого ДТП в Харькове, которое 18 октября 2017 года унесло жизни 6 человек. Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к 10 к годам тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.