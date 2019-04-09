Украине нельзя выходить из ПАСЕ в знак протеста – политолог

ПАСЕ / obozrevatel.com

Украине ни в коем случае нельзя выходить из ПАСЕ в знак протеста против возможного решения о возврате РФ. Об этом пишет директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков в своей колонке на Главред.

"Минувшей осенью на предварительном этапе шла речь, что депутаты будут инициировать наш выход из парламентской ассамблеи в знак протеста, чего ни в коем случае нельзя допустить. То есть, нельзя продолжать истерику в виде конфронтации с Россией не внутри ПАСЕ, а конфронтации уже с Парламентской Ассамблеей, в которую вернули Россию", - считает Рудяков.

По его мнению, украинская делегация оказалась не готовой к такому ходу событий, поскольку постоянно устраивала скандалы, спровоцированные позицией Европы в украинско-российских отношениях.

"А для нормального человека истерика – это не нормальное состояние. А для политика, который представляет страну в европейских структурах, такое поведение – это самое последнее дело. И делегацию нужно распустить, а взамен - набрать людей, которые готовы представлять Украину", – советует политолог.

Ранее внефракционный народный депутат Борислав Береза рассказал, как немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию.

Также эксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ хотят лишить права налагать на Россию санкции. Уже утверждены срочные дебаты по этому вопросу в Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.