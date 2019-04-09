Эксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕ

Россия в ПАСЕ / РИА-Новости

Россию вернут в ПАСЕ не потому что россияне молодцы, а потому что представители украинской делегации вели себя недостойно. Они пели гимны, устраивали разборки с профессиональными российскими пропагандистами, жаловались, шумели, склочничали. Нельзя превращать ПАСЕ в политическую площадку для сведения каких-то счетов и устраивать разборки. Об этом пишет эксперт по международным вопросам Олег Волошин в своей колонке на Главред.

"В практической плоскости решение вернуть российскую делегацию в ПАСЕ – на Украину не повлияет. Но сейчас рушится миф, который создавался все эти годы, что якобы весь мир за нас. И мы можем красть, вести себя как клоуны, можем не пытаться урегулировать конфликт на Донбассе, можем говорить, что давайте подождем, пока Путин умрет или Россия развалится. А вы пока дорогие европейцы теряйте на санкциях. А потом все будет хорошо. Вот такая позиция нашей страны", – отмечает эксперт.

Ранее внефракционный народный депутат Борислав Береза рассказал, как немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию.

Напомним, ПАСЕ хотят лишить права налагать на Россию санкции. Уже утверждены срочные дебаты по этому вопросу в Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.