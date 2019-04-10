В Минкульте Репина и Чайковского назвали украинцами

Чайковского в Минкульте назвали украинцем / muzcentrum.ru

Министр культуры Евгений Нищук 10 апреля на заседании Кабмина представил проект "Маленькие города — большие впечатления", в котором художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский причислены к украинским культурным деятелям.

Как сообщает Страна, в проморолике авторы утверждают, что Репин и Чайковский писали свои произведения на территории Украины.

"Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине", - сказано в видеоматериале.

Отмечается, что представленный Минкультом проект демонстрировал значительное культурное наследие небольших городов.

Напомним, в 2019 году в Украине с размахом намерены отметить юбилей художника Казимира Малевича.