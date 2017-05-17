Картина украинского художника ушла с молотка за 21,2 млн долларов на аукционе Sotheby's

В рамках Нью-Йоркского аукциона Sotheby's, была продана картина украинского художника Казимира Малевича.

Об этом сообщает Reuters, стоимость полотна.

"Супрематическая композиция с полоской в проекции" составила 21,2 млн долларов.

Эстимейт абстрактного полотна написанного маслом, изначально составил от 12 до 18 млн долларов. Однако, как сообщает агентство, "картина легко переступила его".

Аукционный дом также выставил на продажу картину Эгона Шиле "Данае". Он выдвинул ее, как самую важную раннюю работу художника и предполагал, что полотно принесет до 40 млн долларов, что установило бы новый рекорд Шиле.

Казимир Малевич украинский и советский художник-авангардист польского происхождения, родился в Киеве 11 (23) февраля 1879 года. Основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени.

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