Часть Украины накроют дожди и грозы — синоптики

В Украине 13 апреля пройдут дожди, возможны грозы, предупредили синоптики / фото: kievskaya.com.ua

В субботу, 13 апреля, в южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях Украины ожидается облачная погода, дожди, местами — грозы, днем прогнозируется +12…+17 градусов.

На остальной части территории нашей страны будет облачно с прояснением и без существенных осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

По его данным, в субботу в Украине ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"...в западных областях... днем 8-13 градусов тепла, в Карпатах — 1-3 градуса тепла", — отмечается в сообщении.

В Киеве 13 апреля днем ожидается облачная погода, существенные осадки не прогнозируются, температура может составить +9…+11 градусов.

В Украине 13 апреля пройдут дожди, возможны грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура может превысить +20 градусов, однако местами возможны ливни.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным данным, в первой половине следующей недели — 15-21 апреля — в некоторых регионах Украины возможны заморозки.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.