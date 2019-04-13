Часть Украины накроют дожди и грозы — синоптики

В Киеве в субботу не ожидаются существенные осадки.
В субботу, 13 апреля, в южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях Украины ожидается облачная погода, дожди, местами — грозы, днем прогнозируется +12…+17 градусов.
На остальной части территории нашей страны будет облачно с прояснением и без существенных осадков, сообщили в Укргидрометцентре.
По его данным, в субботу в Украине ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
"...в западных областях... днем 8-13 градусов тепла, в Карпатах — 1-3 градуса тепла", — отмечается в сообщении.
В Киеве 13 апреля днем ожидается облачная погода, существенные осадки не прогнозируются, температура может составить +9…+11 градусов.
Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура может превысить +20 градусов, однако местами возможны ливни.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным данным, в первой половине следующей недели — 15-21 апреля — в некоторых регионах Украины возможны заморозки.
Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.