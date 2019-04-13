В Киеве возле посольства России произошел взрыв: названа причина

В Киеве у посольства России произошел взрыв, повреждена брусчатка / kyiv.npu.gov.ua

В субботу, 13 апреля, в Соломенском районе Киева на Воздухофлотском проспекте возле посольства Российской Федерации произошел взрыв.

Взрыв у посольства РФ произошел в результате разрыва высоковольтного кабеля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва возле посольства России никто не пострадал, только повреждена брусчатка.

"Полицейские начали проверку (по факту взрыва — Ред.), а затем получили информацию от представителей Киевэнерго, что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", — отметили в Нацполиции.

В Киеве у посольства России произошел взрыв, повреждена брусчатка / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 24 марта в Голосеевском районе Киева на проспекте Науки прогремел взрыв в одной из квартир жилого многоэтажного дома, погиб гражданин РФ, который находился в розыске за совершение убийства в Украине.