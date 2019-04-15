"Крымскому мосту грозит конец": на мосту оккупантов началось новое строительство

На Керченском мосту началась новая стройка / Скриншот

На построенном Россией мосту через Керченский пролив в захваченный Крым со стороны Керчи на железнодорожной части сооружения начали укладывать рельсы.

На Керченском мосту укладка рельсов стартовала в воскресенье, 14 апреля, сообщили в Информационном центре проекта Крымский мост.

На мосту в Крым планируют уложить 38 километров рельсов, уже уложено свыше половины запланированной протяженности рельсошпальной решетки, пишет РИА Новости.

На Крымском мосту летом 2018 года началась укладка рельсов со стороны Кубани, теперь бригады строителей работают с обоих сторон сооружения.Читайте такжеУченый спрогнозировал снесение Крымского моста

Крымский мост: укладка рельсов с керченской стороны. Укладка рельсов с керченской стороны. А вы как проводите это воскресенье? :) #крымскиймост Опубликовано Крымский мост Воскресенье, 14 апреля 2019 г.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждал, что эксплуатация железной дороги на Крымском мосту начнется в декабре 2019 года.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Журналистка Лариса Волошина говорила, что российские и израильские исследователи обнаружили сдвиг конструкций Крымского моста в разные стороны, искривление сооружения приведет к тому, что мост просто нельзя будет использовать, особенно если будет введена в строй железнодорожная колея.