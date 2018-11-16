На Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видео

На Керченском мосту разбилось не менее 10 автомобилей / Скриншот видео с youtube.com

На построенном оккупантами Керченском мосту произошло массовое ДТП, в котором разбились до 10 автомобилей.

Как сообщает Крым 24, автомобили получили значительные повреждения. Движение по мосту парализовано в обе стороны, о наличии человеческих жертв ничего неизвестно.

При этом пресс-секретарь "ФКУ Управления дорог "Черноморье" Александр Адзянов отрицает ДТП на мосту.

"На работах по зимнему содержанию автоподхода к Крымскому мосту (со стороны Краснодарского края) задействовано 11 единиц дорожной техники, превентивная обработка покрытия противогололедными материалами осуществляется на постоянной основе в соответствии с текущей погодной обстановкой и метеопрогнозом", - заявил он.

Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.