Синоптики назвали области Украины, которым грозят сильные заморозки

Восточным, Черниговской и Сумской областям Украины грозят сильные заморозки / nicefon.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на пятницу, 19 апреля, в восточных, Черниговской и Сумской областях нашей страны будут сильные заморозки в воздухе — 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В пятницу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на почве, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в частности, заморозки на почве прогнозируются в центральных регионах, кроме Виннитчины.

"18-19 апреля в центральных…, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)…", — отметили Укргидрометцентре.

Восточным, Черниговской и Сумской областям Украины грозят сильные заморозки / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Любовь Радкевич говорила, что в нашей стране в воскресенье, 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, прогнозируется очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.