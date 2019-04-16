Омелян и его подчиненный получили предписание от НАПК

Владимир Омелян / УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписания главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главе госпредприятия Администрация морских портов Украины Райвису Вецкагансу.

Соответствующее сообщение во вторник, 16 апреля, опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Читайте такжеСуд закрыл уголовное дело против Омеляна и снял арест с его имущества"Так, внесено предписание Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну относительно и.о. Главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса, не принял меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного лица, чем нарушил требования части четвертой статьи 28 Закона Украины "о предотвращении коррупции", − отметили в НАПК.

По их словам, предписание касается ситуации, сложившейся вокруг главы Ренийского филиала госпредприятия Администрация морских портов Украины Сергея Строи, не сообщившего о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с женой.

Напомним, ранее Владимир Омелян дал прогноз по поводу того, когда с территории Украины полностью исчезнут маршрутные такси, а также пояснил, почему в стране практически не идет строительство новых дорог.



