Кто такой Крючков и почему Порошенко и Ко напряглись из-за его возвращения

Дмитрий Крючков экстрадирован в Украину / nabu.gov.ua

Экстрадиция из Германии в Украину бывшего народного депутата 40-летнего Дмитрия Крючкова может обернуться новым коррупционным скандалом. Мол, к схемам в энергетике причастны соратники Петра Порошенко. Ведь Крючков, который разыскивался НАБУ за махинации с облгазами, даст показания на своих бизнес-партнеров, среди которых есть очень близкие к президенту люди. Например, Игорь Кононенко.

За что разыскивали Крючкова

В 2016-ом Дмитрий Крючков, как руководитель компании "Энергомережа", стал главным фигурантом коррупционной схемы по выводу средств из компании Запорожьеоблэнерго.

Интересно, что "Крышу" для схемы в течение 2015-го обеспечивал Игорь Кононенко. Дело Запорожьеоблэнерго расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Правда, в розыск Крючкова объявили только спустя год, в мае 2017-го. За это время политик успел побывать в Крыму, России и Германии.

В апреле 2018 года Крючкова задержали в Баварии. А спустя месяц отпустили под залог в 100 тыс. евро из мюнхенской тюрьмы Штадельгайм. Процес выдачи длился около года, и закончился 15 апреля. В этот вечер Крючков прилетел в "Борисполь", где был арестован детективами НАБУ.

Сейчас, пишут СМИ, Крючков хранит молчание и не дает никаких показаний на своих бывших партнеров. Но, уже находясь под арестом, политик активно общался с украинскими журналистами. И демонстировал скрины переписки с партнером Порошенко Игорем Кононенко. Из них следует, что наличные Крючков отвозил в офис Кононенко

Согласно данным правоохранителей, Крючков выводил деньги из Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго. Полугосударственные предприятия якобы согласились получать деньги от крупных местных предприятий за поставленную электроэнергию не напрямую, а через частную фирму "Энергомережа", председателем которой был Крючков. Сумма, которую ему удалось заработать – 400 млн. грн. Причем деньги через фиктивные фирмы уходили в офшоры.

Брат - в портах

Известно, что у Крючкова есть на год младший брат Леонид. Он тоже стал фигурантом расследований журналистов. В 2017-ом Крючкова-младшего засекли ночью возле Администрации президента. Бизнесмен сказал, что приехал туда "по личным вопросам".

Согласно данным Минюста, еще в 2018-ом Леонид Крючков являлся бенефициаром фирмы "Портосервис-Украина". Она оказывает платные услуги по швартовке судов в портах. Причем, в морских городах, куда заходит эта фирма, исчезают все конкуренты. А местные власти очень благосклонны "Портосервису".

"В период с января по август 2017 года предприятие "Портосервис-Николаев", входящее в сферу интересов бизнесмена Леонида Крючкова и занимающееся швартовкой судов, заработало 10 млн гривен", - говорится в расследовании "Радио "Свобода".

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Также, имя братьев Крючковых упоминал в 2016-ом глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

"У нас (с Кононенко - Ред.) тяжелые отношения, потому что он неоднократно просил о вещах, в которых я ему отказывал. Например, он говорил, что Крючковы из "Энергомережи" - неплохие парни. Потом он свое мнение изменил, а я понял, что на него не нужно обижаться. К нему как к замглавы фракции приходит много людей с просьбами, и он иногда в командном тоне пытается это ретранслировать. Однако у меня нет задачи их выполнять", - рассказывал "Укрправде" глава НКРЭ.

"Творчество прокуроров" и "пиар Зеленского"

Сегодня Крючкову в суде избирают меру пресечения. Экс-нардеп полностью опроверг обвинения НАБУ о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко. Назвал их "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров".

Также, Крючков уверяет, что его компания поставляла электроэнергию законно. Но потом он получил предложение делиться прибылью с представителем Петра Порошенко.

"Однако имя представителя он не назвал. Позже, по словам Крючкова, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел", - пишет Громадське.

Новость о возвращении Крючкова в Украину уже прокомментировал Петр Порошенко. Он утверждает, что не знаком с Крючковым, при этом он хорошо осведомлен о том, что фигурант уголовного дела рассказывал в СМИ.

"Это предвыборные технологии штаба моего оппонента и его патрона, господина Коломойского. Три года господин Крючков прятался по всему миру, начиная от Крыма и РФ, и заканчивая Германией, где он был задержан. Увидите, завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале "1+1", на территории господина Зеленского, для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе", – сказал президент в эфире программы "Свобода слова".

Давняя украинская традиция

По словам эксперта по энергетике Дмитрия Марунича, подтвердить или опровергнуть причастность окружения Порошенко к схемам могут только правоохранители.

"Правоохранительные органы должны доказать факт наличия такого рода переписок, документов и передачи денег. Поэтому я даже не берусь прогнозировать – чем может закончится это дело. Но прецеденты, когда в Украине наказывали топ-чиновников за участие в незаконных махинациях, были. Та же Юлия Тимошенко, которую осудили за подписание невыгодного газового контракта. Также, с бывшим зампредом Нафтогаза Игорем Диденко, главой таможенной службы Анатолием Макаренко. Другое дело, что все эти вещи использовались в политических целях. И при смене власти решениями судов эти люди были оправданы", - вспоминает Марунич.

По его словам, участие топ-чиновников в таких схемах – это давняя украинская традиция. "Поскольку в энергетике сконцентрированы крупные финансовые потоки. Естественно, что вероятность различного рода махинаций достаточно велика. И у нас в стране она была при различных президентах. Как ни странно, но именно при Порошенко таких примеров практически не было. Вероятно, мы их увидим на примере Крючкова, если он потянет за собой Кононенко или еще кого-то", - говорит Марунич.