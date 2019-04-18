Порошенко разозлился из-за предложения Газпрома не платить Нафтогазу за счет контрактов на транзит

Петр Порошенко / сайт президента Украины

Петр Порошенко, действующий президент Украины, жестко раскритиковал намерения российской корпорации-монополиста Газпрома не платить Нафтогазу деньги, положенные по решению Стокгольмского арбитража, - взамен на новые транзитные газовые контракты.

"Предложение обменять 2,6 млрд долларов США, которые Украина должна получить от РФ по решению Стокгольмского арбитража, на новые транзитные газовые контракты с РФ - абсолютно ошибочная модель. Принимать такие ультиматумы Кремля нельзя. Этот ультиматум может принять лишь слабый, некомпетентный президент!", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее, в январе нынешнего года представители Нафтогаза публично заявляли о том, что Газпром не собирается обсуждать с Украиной вопросы транзита газа - если украинская сторона не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. В противном случае, в Москве считают, Киев должен будет платить ей за газ вшестеро больше, чем получает за транзит сейчас.