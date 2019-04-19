"Гарант слабости Украины": политтехнолог раскрыл отношение Кремля к Порошенко

Петр Порошенко для Кремля — гарант бесконечной слабости Украины, сказал политтехнолог / УНИАН

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для Кремля президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко глобально и идеологически является гарантом бесконечной слабости Украины.

Действующий президент для властей России — привычное и понятное зло, рассказал эксперт в интервью Гордону.

По словам собеседника, у Кремля налажен контакт с Порошенко.

"…он изучен, совершенно ясно, как на него давить через доверенное лицо Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) в Украине Медведчука (кум российского лидера, политик и бизнесмен Виктор Медведчук — Ред)", — заявил Гайдай.

Эксперт сказал, что, "грубо говоря, если опять выберут Порошенко, в ближайшие пять лет неприятных сюрпризов для Кремля не будет: страна по-прежнему будет бедной с неэффективной властью".Читайте такжеСМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко

"Для Кремля, глобально и идеологически, Порошенко — гарант бесконечной слабости Украины. Грубо говоря: зачем убивать, если можно обанкротить страну? Главное — не мешать, украинская власть сама с этим справится. Это позиция Суркова (помощник Путина Владислав Сурков — Ред.)", — добавил политтехнолог.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Государственной думы России говорил Главреду, что Пет Порошенко в своей стране воссоздает точную модель РФ — "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов.