Киеву скоро светит +17 градусов: названа дата

В Киеве во вторник днем будет +17 градусов, спрогнозировали синоптики

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в воскресенье, 21 апреля, — в день проведения в нашей стране второго тура выборов президента 2019 — будет дождь, максимальная дневная температура составит +15 градусов, а во вторник, 23 числа, не будет осадков и температура достигнет +17.

В воскресенье ночная температура составит +3…+5, дневная — +13…+15, днем и ночью будет дождь, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в понедельник, 22 апреля, днем и ночью в столице ожидается такая же температура, как и в воскресенье, но не прогнозируются осадки.

В Укргидрометцентре добавили, что 23 апреля в столице на протяжении суток будет сухая погода, ночная температура составит +5…+7 градусов, а дневная — +15…+17.Читайте такжеПогода в Украине на второй тур выборов 2019: синоптик посоветовала, что взять на участок

В Киеве во вторник днем будет +17 градусов, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019-м отмечается 28 апреля). Также эксперт прогнозировал, что в нашей стране в середине июня текущего года будет аномальная жара.