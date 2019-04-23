Дело о национализации ПриватБанка: Судьи потребовали импичмента Порошенко

ПриватБанк / УНИАН

Судьи, недавно вынесшее резонансное решение по поводу того, что национализация ПриватБанка в 2016-м была незаконной, обратились в Высший совет правосудия (ВСП), в Генпрокуратуру (ГПУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлениями против президента Петра Порошенко, главы Минюста Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Окружного админсуда Киева.

Судьи утверждают, что заявления топ-чиновников о решениях суда по ПриватБанку − прямая угроза судебной системе Украины, посягательство на ее независимость и беспристрастность".

Кроме того, представители Окружного админсуда потребовали поставить перед депутатами Рады вопрос об инициировании импичмента президента Порошенко.

Напомним, ранее, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.

Позднее Петр Порошенко отдал распоряжение о скором перезапуске Окружного суда и потребовал от СБУ и Генпрокуратуры привлечь судей к уголовной ответственности - из-за вышеуказанного решения.

Глава суда Павел Вовк немедленно обвинил президента в давлении на правосудие.