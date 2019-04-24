Внезапно скончалась девушка-боксер из сборной Украины

Спортсменка 8 апреля похоронила погибшего в АТО отца, не прожив после трагедии и месяца / Фото: Facebook/Юлия Лясота

В Хмельницком в одной из городских больниц умерла 33-летняя член сборной Украины по боксу Юлия Лясота.

Как сообщает местное издание Є, спортсменку госпитализировали 22 апреля в критическом состоянии. Плохо ей стало на турнире в Польше, врачи обнаружили диагностировали тромбоз сосудов печени.

По словам главного врача Хмельницкой городской больницы Владимира Розгонюка, заболевание девушки было неизлечимо, для спасения жизни необходима была трансплантация.

В 2017-м году Лясота получила звание "Мастер спорта Украины" и выступала за сборную страны. В ее послужном списке победы на европейских соревнованиях.

8 апреля 2019 года в зоне АТО погиб отец спортсменки. У нее остались 11-летний сын и мама.

Напомним, российская актриса Ирина Цывина, известная ролями в сериалах Кадетство и Папины дочки, умерла 18 апреля в возрасте 55 лет.