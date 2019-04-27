"Вшкварит гроза": синоптик предупредила украинцев о ливнях и шквалах

Украинцев предупредили о ливнях и шквалах / УНИАН

На Пасху в Украине ожидаются дожди, а уже с понедельника прогнозируется резкое похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 28 апреля дожди и грозы пройдут в западных, северных и восточных областях. Кроме того, на западе Украины ожидаются местами сильные ливни.

В южных и центральных регионах будет сухая и ясная погода, рассказала синоптик в своем Facebook.

/ wetterzentrale.de

"Где вшкварит гроза - там рванет ветер, а в западных областях ожидается вероятность шквалов", - предупредила Диденко.

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Она подчеркнула, что температура воздуха в воскресенье максимально будет от +20 до +26 градусов.

При этом на западе Украины начнется похолодание, днем температура воздуха снизится до + 12 + 18 градусов, в Карпатах до + 9 + 14 градусов.

В Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза. Ближайшей ночью в столице + 10 + 12 градусов, завтра днем +20 + 22 градуса, добавила Диденко.

/ wetteronline

Напомним, ранее Диденко рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху.