"Вшкварит гроза": синоптик предупредила украинцев о ливнях и шквалах

В Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, температура днем до + 22 градусов.
На Пасху в Украине ожидаются дожди, а уже с понедельника прогнозируется резкое похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 28 апреля дожди и грозы пройдут в западных, северных и восточных областях. Кроме того, на западе Украины ожидаются местами сильные ливни.
В южных и центральных регионах будет сухая и ясная погода, рассказала синоптик в своем Facebook.
"Где вшкварит гроза - там рванет ветер, а в западных областях ожидается вероятность шквалов", - предупредила Диденко.
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Она подчеркнула, что температура воздуха в воскресенье максимально будет от +20 до +26 градусов.
При этом на западе Украины начнется похолодание, днем температура воздуха снизится до + 12 + 18 градусов, в Карпатах до + 9 + 14 градусов.
В Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза. Ближайшей ночью в столице + 10 + 12 градусов, завтра днем +20 + 22 градуса, добавила Диденко.
Напомним, ранее Диденко рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху.