Нардеп Семенченко рассказал, как и почему Киеву нужно "обезлюдеть" Донбасс

Семен Семенченко / Главред

Нардеп из фракции Самопомощь (и экс-командир добровольческого батальона Донбасс) Семен Семенченко призвал официальный Киев добиться того, чтобы из оккупированных районов Донбасса оказались извлечены все трудовые ресурсы.

"В моем понимании стратегия должна быть. Стратегия – "обезлюдеть" Донбасс. Несмотря на такое страшное название – тут ничего такого геноцидного нету. Тоже самое сейчас пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы", — полагает он.

Кроме того, Семенченко утверждает, что Киеву крайне необходимо решить вопрос с амнистией для жителей Донбасса, непосредственно не принимавших участие в боевых действиях против бойцов ВСУ.

"Необходимо сейчас четко продумать – на что мы можем пойти в плане амнистии для тех, кто не убивал украинских военнослужащих. Тех, кто просто безмолвно поддерживал. Не был ни в их СС (имеется в виду их "СБУ") или как там называются все эти конторы, не пытал, не убивал", − подытожил он.

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Напомним, ранее экс-нардеп Госдумы Илья Пономарев рассказал о том, как именно Владимир Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе.