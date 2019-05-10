В признавшем незаконной национализацию ПриватБанка суде массово "слегли" судьи

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Более 30 судей Окружного административного суда Киева, где ранее приняли ряд резонансных решений, касающихся национализации ПриватБанка, не пришли на обязательное квалификационное оценивание.

В качестве оправдания судьи предоставили 34 справки о болезни.

"7 судей пришли, 34 — нет. Неявка на оценку без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", — сообщает "Громадське" со ссылкой члена ВККС, секретаря палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаила Макарчука.

Отметим, что новая дата для сдачи экзамена — 21 мая.

Напомним, ранее, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.

Позднее Петр Порошенко отдал распоряжение о скором перезапуске Окружного суда и потребовал от СБУ и Генпрокуратуры привлечь судей к уголовной ответственности - из-за вышеуказанного решения.

Глава суда Павел Вовк немедленно обвинил президента в давлении на правосудие.