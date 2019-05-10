"Надо подарить Порошенко путевку в Египет": соцсети бурно обсуждают обращение Зеленского

Пользователи посчитали уместным сравнение Порошенко с вороватым туристом в Египте / Reuters

Обращение новоизбранного президента Владимира Зеленского, который сравнил действия еще пока действующего главы государства Петра Порошенко с туристом в Египте, вызвали бурную реакцию в украинском сегменте соцсетей.

В Facebook пользователи начали шутить об инвентаризации в Администрации президента после инаугурации, поскольку уходящий глава государства может унести даже лампочки и занавески.

"Кажется, теперь Зеленский должен подарить Порошенко путевку в Египет", - пишет Владимир Полуев.

"Наконец, Зеленский проснулся и понял, что надо не к Путину с заявлениями обращаться, а к Порошенко и Верховной Раде. Сейчас это враг номер один. Петя там под шумок уже раздал должности, и не известно, что еще в планах. Надо че-то делать, как-то выдавливать этот прыщ гнойный", - написал Сергей Черкасский.

"Обращение Зеленского уже все посмотрели? Вот теперь так и будет. Дата инаугурации не важна, на самом деле. Смысл в том, чтобы сливать негатив на парламент и Порошенко. И это действительно профессиональные сценаристы. "Рассчитаться за мини-бар" и "ещё паспортный контроль и таможню проходить" - это сильно", - отметил Сергей Щербина.

"Про вынос тапочек и полотенец из отеля - это зачетно. Обязательно инвентаризацию в АП провести надо будет. И по всей стране тоже. Только в конце не пограничный и паспортный контроль. И не отпуск", - подчеркивает Елена Ляшенко.

"Пока стоял в пробке, посмотрел заявление Зеленского. Ну, отлично прошёлся по последним судорогам Порошенко. Ведь реально это позор - так тупо цепляться за последние минуты своей власти. И видно, что Зеленский зуб на Порошенко имеет", - констатирует политолог Юрий Романенко.

"Наконец то очнулся Президент Зеленский и прямым текстом сообщил, что Петр Алексеевич ох*ел пуще прежнего. Дальше только кража занавесок в АП и лампочек в её же коридорах, нужно выпроваживать товарища срочно", - акцентирует блогер Макс Бужанский.

Напомним, Зеленский сравнил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".