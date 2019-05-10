"Тащит полотенца и тапочки": Зеленский сравнил Порошенко с туристом

Владимир Зеленский считает, что Петр Порошенко похож на невоспитанного туриста / Скриншот видео с youtube.com

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сравнил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Триумфатор выборов призвал Порошенко "сдать ключ и рассчитаться за мини-бар", говорится в его видеообращении к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

По словам победителя избирательной гонки, действующий президент "никак не остановится".

"Но я понимаю, что напрасно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт", — сказал Зеленский.

Новоизбранный президента добавил, что так не делает Порошенко, "он никак не остановится: тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола". "Я вас очень прошу — сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", — подчеркнул он.Читайте такжеНардеп предложил Раде новую дату инаугурации Зеленского: основные тезисы проекта постановления

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Бывший министр финансов, советник триумфатора выборов Александр Данилюк сообщил, что инаугурация Зеленского может состояться в начале июня.