Хорошая мина при плохой игре: почему ЕС не накажет Россию за выдачу украинцам паспортов

13 мая 2019, 13:11

Это плохой сигнал, поскольку РФ решением по паспортам напрямую нарушает минские договоренности.

Паспорта

Евросоюз не готов вводить новые санкции против России из-за раздачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Напомним, глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ЕС не будет вводить санкции против РФ, но "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Уточняется, что слова главы МИД Чехии подтвердил и министр Румынии Теодор Мелешкану. Он уверен, что новые антироссийские санкции "могут создать проблемы для Украины".

Дипломат и руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" объяснил Главреду, что стоит за этим решением.

"Это не позиция отдельных министров, а принятое решение Евросоюза. А судя по тому, что еще недавно будет и саммит ЕС, то решение принято после дискуссии. И заявления о том, что санкции России могут навредить самой Украине – не более, чем попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Я думаю, что на сегодняшний день Евросоюз не готов из-за позиции ряда государств расширения санкций против Российской Федерация", - говорит эксперт.

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Это плохой сигнал, поскольку РФ решением по паспортам напрямую нарушает минские договоренности, добавляет дипломат.

"Это фактически решение, которое поощряет Россию. Но такой текущий политический момент в Евросоюзе. Максимум, что можно от них ожидать – это продолжение существующих санкций, но не расширения. При этом, они продолжают быть союзниками, осуждают Россию, не признают оккупацию Крыма, ведут политику санкций против РФ. Но идти дальше они пока не готовы", - говорит Богдан Яременко.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Как известно, Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР". Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа".

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Евросоюз санкции против России война на Донбассе российские паспорта Богдан Яременко
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