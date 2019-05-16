Довели до слез: в Харькове маршрутчики отказывались везти мужчину без ног

Мужчина расплакался из-за общественного равнодушия / Фото: скриншот из видео

В Харькове водители маршруток игнорировали мужчину без ног, который передвигается на инвалидной коляске.

Как сообщает местное издание Объектив, мужчина хотел доехать домой на автобусе и на остановке попросил открыть ему заднюю дверь. Все пассажиры в маршрутку зашли, а его оставили на остановке.

Проигнорировал харьковчанина и водитель следующего маршрутного автобуса. Помог расстроенному мужчине общественный активист Борис Цветков, он доставил пострадавшего домой.

Перевозчик наличие данного инцидента отрицает. Однако на следующий день к 52-летнему харьковчанину Виктору Далуде пришли с извинениями представители городского департамента инфраструктуры и водитель одной из маршруток. В мэрии пообещали устроить ликбез для всех перевозчиков.

Юристы рекомендуют в случае отказа водителя перевозить пассажира с ограниченными возможностями обращаться в Укртрансбезопасность или сразу вызывать полицию.

Напомним, в Днепре водитель оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады ВСУ Владислава Сологуба – который хотел воспользоваться правом на льготный проезд.