Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману

Владимир Замана в зале суда / УНИАН

Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана решением коллегии судей Киевского апелляционного суда освобожден из-под стражи, при этом для Заманы была избрана новая мера пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее постановление было вынесено сегодня на заседании суда, при этом было отменено решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей без определения залога до 17 июня включительно.

"Постановить новое определение, которым ходатайство прокурора группы прокуроров ... о продлении срока содержания под стражей Заманы удовлетворить частично. Обязать Заману являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье суда, освободить подозреваемого из-под стражи в зале Киевского апелляционного суда", - говорится в решении.

Читайте такжеЭкс-глава Генштаба Замана обвинил Турчинова в сдаче КрымаПри этом суд обязал Заману прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в помещение суда.

Отмечается, что определение обжалованию не подлежит.

Ранее суд избрал Замен меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам обвинения, действия Заманы в свое время ослабили противовоздушную оборону Украины.

Как известно, во времена президентства Виктора Януковича Замана был уволен и переведен в СНБО в связи с тем, что отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска во время Майдана.