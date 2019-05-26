Кулинарный эксперт поделился оригинальными рецептами варенья

Для варенья можно смело использовать даже нетрадиционные продукты / Скриншот видео с youtube.com

Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко высказал мнение, что варенье можно варить из любых продуктов, достаточно добавить туда сахар.

Во время чата в Главреде Клопотенко подчеркнул, что ранее делал это лакомство для продажи в украинских магазинах, однако возникли проблемы с реализацией.

"Варенье мы поставляли в около сотни магазинов, и большинстве из них оно продавалось хорошо, в остальных – не очень. Из тех магазинов, где варенье было распродано, оно исчезло. Но система такова, что эти магазины не могут дозаказать еще варенье, пока оно не продастся везде. А везде варенье не может продаться. Например, оно не продастся полностью в магазинах в Волновахе – там людям это не очень актуально в период войны, согласитесь", - констатировал он.

Читайте такжеКулинарный эксперт раскрыл секрет, как варить самую вкусную манную кашуЭксперт заверил, что варить варенье можно практически из всего, что летом можно найти на грядке или в саду.

"А из чего варить варенье? Например, цветет бузина. Из всего, что цветет, можете смело варить варенье. Можете сварить варенье из грейпфрута, из сирени, из шишек, из листьев березы… Сейчас очень много всего в лесу. Экспериментируйте с самыми странными идеями. Конечно, от варенья из мухоморов можно слегка подумереть. Но варенье из шампиньонов с лимонным соком и сахаром получится вкусное, с очень хорошей мармеладной структурой. Сделайте варенье из зеленого горошка с мятой – будет вкусное варенье", - подытожил он.

Напомним, Клопотенко предостерег граждан Украины от ряда вредных пищевых предпочтений, которые характерны для большинства населения.