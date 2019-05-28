"Личный тигр Порошенко": политолог озвучил последствия возвращения Саакашвили

Эксперт считает, что Зеленский вернул Саакашвили гражданство по ряду причин / Фото: Reuters

Политолог Руслан Бортник высказал мнение, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения на территорию Украины и обретения гражданства, не сможет стать народным депутатом из-за долгого отсутствия в стране, но способен претендовать на должности.

"Я думаю, что его возвращение связано с несколькими вещами. Первое, это ощущение справедливости, Владимир Зеленский считает, что с Саакашвили расправились. Второе - это часть западных партнеров и друзей Саакашвили за рубежом тоже могли оказывать какое-то давление или передавать свои рекомендации Зеленскому в этом ключе. И самое главное – Саакашвили обрушится с критикой на Петра Порошенко. И он станет личным тигром Порошенко, он будет его постоянно атаковать, снижая его рейтинг и его политических проектов, которые прорастут из блока БПП", - сказал он в комментарии Главреду.

Читайте также"Я никогда не мстил": Саакашвили озвучил свои планы после возвращения в УкраинуБортник напомнил, что возвращение Зеленским гражданства для Саакашвили весьма странно с точки зрения отношений главы государства с Арсеном Аваковым, поскольку у главы МВД был конфликт с экс-политиком.

Политолог предположил о вероятных проблемах в отношениях Зеленского и Авакова после возвращения Саакашвили. Он не исключает, что кто-то в команде главы государства решительно настрое против министра внутренних дел.

По словам Бортника, Саакашвили после возвращения в Украину не сможет собрать вокруг себя значительную поддержку электората.

"Саакашвили сам по себе не имеет огромной электоральной поддержки в Украине, но будет создавать огромные информационные волны, и станет элементом политической нестабильности", - подытожил он.

Напомним, Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетит в аэропорт Борисполь.