"С чистого листа, но без диктата": Москва предложила Киеву вернуть добрососедские отношения

Матвиенко ждет от Зеленского сигнал / ТАСС

Председатель Совета Федерации РФ (Верхняя палата) Валентина Матвиенко, которая недавно объяснила, почему Кремль решился на аннексию Крыма, внезапно предложила наладить хорошие отношения с Киевом.

"Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной", - заявила Матвиенко в интервью ТАСС.

Российский политик, которая, к слову, родом из украинской Шепетовки, уточнила, что последние социологические исследования показывают, что "растет процент граждан страны, выступающих за восстановление и нормализацию отношений с Россией, понимающих, что это в интересах самой Украины":

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее".

Дипломат также подчеркнула, что если Верховная Рада Украины проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг они будут "только приветствовать".

"Ведь, несмотря ни на что, в течение пяти последних лет, мы постоянно приглашали депутатов Верховной рады участвовать в международных парламентских мероприятиях, работать в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. Но отклика не получили. Тем не менее мы достаточно терпеливо это делали и делаем. Хлопнуть дверью — легче всего. Двери Межпарламентской ассамблеи СНГ открыты для Верховной рады и ее депутатов", - особо отметила Матвиенко.

Читайте такжеЧтобы Россия не спекулировала: Украина инициирует изменение статуса Керченского проливаПолитик добавила, что они готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений.

"Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - резюмировала Матвиенко.

Напомним, ранее Глава верхней палаты российского парламента, Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко нехотя назвала условие признания выборов в Украине.

Также ранее у Владимира Путина назвали условия встречи с Владимиром Зеленским по Донбассу.