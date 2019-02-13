В России нехотя назвали условие признания выборов в Украине

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Глава верхней палаты российского парламента, Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что власти России сделают вывод о законности выборов в Украине по их результатам.

На данный момент, официальная Москва будет внимательно следить за предвыборной кампанией и самим голосованием. "Говорить о том, признаем ли мы выборы президента Украины, на мой взгляд, рано. Мы будем ориентироваться на выводы своих наблюдателей, международных наблюдателей", - цитирует ее новостное агентство "РИА Новости".

"После этого мы сделаем вывод об их законности", − написала Матвиенко.

Напомним, ранее в РФ начали наседать на Украину из-за недопуска россиян на выборы-2019. Позднее стало известно, что Москва направить краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине.