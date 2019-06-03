"Комбинация из одного пальца": Вятрович сурово ответил послам Польши и Израиля

Вятрович ответил послам Польши и Израиля / Главред

Протест послов Польши и Израиля против открытия в ивано-Франковске нового памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу напоминает тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран нашли "общий язык", и конечно, он "русский". Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его - российская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - написал Вятрович в своем Facebook.

Отметим, что многие пользователи Сети поддержали Вятровича.

"Я б показав комбінацію з одного пальця, але з точки зору дипломатії можна підготувати чемну відповідь з вишуканим дипломатичним "тролінгом". Наприклад, написати щось проти встановлення пам'ятників Пілсудському, як прихильнику "фашизму" і антисеміту", - считает Rostyslav Kos.

"Ставлення до Шухевича - це наше внутрішнє українське питання, тому не пхайте сюди свого носа амбасадори", - добавил Bogdan Domaradzki.

Добавим, что 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу.

Ранее в Польше и Израиле возмутились из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Шухевичу.