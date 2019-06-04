"Авакова повесить, Авакова в отставку": у здания МВД в Киеве из-за убийства ребенка собрался митинг

4 июня 2019, 21:11

Украинцы, которые пришли под стены МВД в Киеве, все время скандируют "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

Под зданием МВД требуют отставку Аваквова / скриншот из видео

Во вторник вечером, 4 июня, в Киеве на улице Богомольца у стен Министерства внутренних дел активисты требуют отставки министра Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, которому прострелили голову пьяные копы.

По информации, на митинг под МВД пришло множество людей. Они опять принесли игрушки. Также граждане подожгли дымовые шашки, и все время скандируют "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

В комментариях к видео, которое в Facebook разместил Егор Соболев, люди возмущаются действиями правоохранителей и критикуют реформу МВД.

"Аваков якобы провёл реформу МВД, а на самом деле полиция стала только хуже. И сам Аваков должен за многое ответить. От этих преступников во власти Зеленский не сможет избавиться, если в Раде не будет большинства его единомышленников. Понимают ли это граждане Украины? Или опять за гречку или жалкие гривны будут голосовать?", - пишет Наталья Москвичева.

Отметим, что градус агрессии в отношении министра МВД значительно вырос. Люди требуют повесить Авакова и тех, кто стрелял по ребенку.

"Повісити авакова і його мінтярів, котрі стріляли по дитині!", - считает Maria Bereziouk.

Некоторые граждане обвинили Соболева в том, что он пиарится на смерти ребенка.

"Навіщо ви всі піаритеся на смерті дитини ?? Ви совість маєте ??", -  пишет Галина Мирная.

Под видео, которое размещено на странице ТСН, люди призывают открыть глаза и реально посмотреть на ситуацию.

"Люди, вы че такое говорите, какой расстрел, каких детей их так же покарать?! Совсем уже глаза кровью залило? Да, на зону, да жопы пусть разорвут, но ничья смерть никого не вернет, надо, чтоб перестало гнить с головы", - убежден Владимир Пилипенко.

Читайте такжеПопросили психолога: мать и бабушка застреленного копами мальчика встретились с Аваковым и КнязевымНапомним, ранее сообщалось, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика  - 42-летнего  Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

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