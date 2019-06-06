Брак по расчету: зачем Кличко позвал Саакашвили и какие у них шансы на выборах

Виталий Кличко и Михаил Саакашвили на открытии пешеходного моста / Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Мэр Киева Виталий Кличко решил идти на досрочные выборы и предложил объединиться Михаилу Саакашвили, который после второго обретения гражданства вернутся в Украину, где сейчас и находится.

"Я готов подставить ему свое плече. Я остаюсь лидером партии Удар, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - записал видеообращение из своего кабинета в мэрии Кличко.

И уточнил, что остается мэром Киева, но готов объединиться с другими политическими силами.

Саакашвили сегодня ждет советов

В окружении Виталия Кличко нам сказали, что еще год назад планировали разойтись с БПП. Но решение объединиться с бывшим президентом Грузии, которое фактически равно объявлению о разрыве отношений с политической силой экс-президента, было принято буквально несколько дней назад.

"С нами он не советовался, но принимая такое решение, Виталий руководствовался принципом – или все, или ничего", – сказал нам собеседник и добавил, что название партия УДАР менять не собирается.

Саакашвили пока не ответил Кличко, но попросил помощь зала - записал видео, в котором пожаловался на Минюст, который "искусственно создает проблемы с регистрацией партии Рух новых сил".

"Я обратился к разным политическим силам, и мэр Киева Виталий Кличко откликнулся. Это мой давний друг, очень достойный человек. Я знаю, что Порошенко на него нажимал, чтобы он пошел против нас во время уличных протестов. Когда меня лишили гражданства, он выступил против. А когда выкинули из страны, то он единственный, кто пошел против и высказал свою четкую позицию. Но партию Удар нужно менять кардинально. Там много людей, которые до последнего были с Порошенко, и от них нужно избавляться. Второе, там есть люди, которые связаны с коррупцией, от них надо отмежеваться. И более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. И это тоже принципиально условие для обновления и нового объединения", – записал видео Саакашвили, шагая по сельской улице.

Он уточнил, что в случае отказа от предложения Виталия Кличко, его команда РНС может оказаться вне выборов.

"Но Зеленскому нужно помогать, поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы высказали свое мнение, давайте решать", - обратился к подписчикам Саакашвили.

Месседж для Порошенко

Политолог Олег Саакян объясняет, что конфликты между группой Удара и другими группами внутри БПП – это дело не новое.

"Чудом их удалось избежать до избирательного периода, и это был лишь вопрос времени, когда они выйдут наружу. И сейчас мы видим логическое завершение этих разногласий в отдельном походе на выборы Удара. А вот приглашение к Саакашвили со стороны Виталия Кличко – однозначный месседж для Петра Порошенко о полном разводе, поскольку для него это достаточно болезненный момент". – говорит Олег Саакян.

При этом шансы провести свою партию в парламент - очень невысокие, прогнозирует эксперт.

"Если говорить о шансах попасть в Раду, то до этого велись переговоры с другими группами, и судя по всему, при соревновании на низких рейтингах, Удар принял решение идти отдельно. Очевидно, что это не было первичным планом. Также стало понятно, что не суждено сбыться идее с выдвижением первым номером младшего брата Виталия Кличко – Владимира. Пока шансы на прохождение в парламент достаточно призрачны, но еще не вечер", - говорит Саакян.

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И уточняет, что норму, согласно которой кандидат в депутаты должен быть гражданином Украины и прожить здесь не менее пяти лет, можно будет оспорить в суде. Напомним, сначала президент Порошенко забрал у Саакашвили украинское гражданство, а в феврале 2018-го лидера РНС выдворили в Польшу.

"Здесь все зависит от того, как это трактовать. Поскольку пребывание Саакашвили вне Украины зависело не от его воли, а указ о лишении гражданства был отменен, соответственно и отбирания у него этого статуса также не было. И возможность баллотирования в Раду теперь зависит от юридической и судебной оценки. Но все выглядит так, правовая позиция для возможности участия в выборах у Михаила Саакашвили есть", - объяснил нам политолог.

Ходячий информационный повод

Союз Кличко и Саакашвили – это брак по расчету, считает политолог Владимир Фесенко.

"У них нет других вариантов. По данным из разных источников, мэр Киева пытался договариваться с Батькивщиной и БПП, но как я понимаю, не очень удачно. И самостоятельно пройти в Верховную Раду шансов очень мало, рейтинги показывают меньше 1 процента. Поэтому Кличко ищет партнеров, которые помогли бы обновить и реанимировать УДАР. Предвыборной кампанией он не сможет заниматься, потому что слишком сконцентрирован на Киеве. И поэтому ему нужен партнер", - говорит политолог.

Саакашвили, по мнению политолога, не интересен крупным политическим игрокам.

"Саакашвили очень энергичный и харизматичный, и в этом смысле он интересен Кличко. Но сейчас у него нет реальной партийной структуры, а из больших игроков он никому не нужен. Все опасаются, что сегодня Саакашвили друг и союзник, а завтра враг и ожесточенный критик. История с Порошенко всех многому научила", - объясняет эксперт.

Объединение с Кличко Фесенко называет браком по расчету.

"Но шансов преодолеть 5-процентный барьер у них мало. Даже во время антипорошенковских акций рейтинг Саакашвили был на уровне 2 процентов", - считает Фесенко.

Готовятся к местным выборам

Союз Кличко и Саакашвили – это подготовка к выборам 2020-го, считает политический эксперт Сергей Быков.

"Партия Виталия Кличко не пройдет, даже если Михаил Николозович будет везде кричать о том, какие все вокруг барыги, циники и проходимцы. Рейтинг Удара находится на уровне Народного фронта, то есть очень низкий. Скорее у мэра Киева идет прицел на местные выборы 2020 года, и им надо заявить о себе, как о политической силе, а реальная стратегия будет направлена на выборы местные советы. Тем более, есть высокая вероятность, что они тоже будут досрочными", - считает Быков.

По его словам, киевляне к Саакашвили относятся ровно, поэтому такой союз не отразится на рейтинге Виталия Кличко.

"Здесь нет фанатов Михо, но одновременно и намного меньше противников, чем в Одесской области. Поэтому Виталию Владимировичу ничего не будет угрожать, но я бы рекомендовал ему идти с новосозданной партией мэров Генная Кернеса и Геннадия Труханова. После истории с треснувшим пешеходным мостом, он вполне может дополнить эту замечательную компанию", - уточнил политолог.

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Что касается союза с другими политсилами, то для Батькивщины, говорит Быков, политическая и мэрская история Виталия Кличко являются токсичными.

"А Петр Порошенко токсичен для самого Виталия Кличко. Ведь в 2014-ом, после переговоров в Вене, где была встреча с олигархом Дмитрием Фирташем, Виталия практически лишили президентства. Он выбрал пост мэра Киева, хотя мог бы составить существенную конкуренцию Порошенко", - объясняет эксперт.