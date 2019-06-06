Брак по расчету: зачем Кличко позвал Саакашвили и какие у них шансы на выборах

Мэр Киева и лидер Руха новых сил пытаются спасти свои политические карьеры, суммируя личные рейтинги. Но даже такая простая арифметика может утянуть их на дно.
Мэр Киева Виталий Кличко решил идти на досрочные выборы и предложил объединиться Михаилу Саакашвили, который после второго обретения гражданства вернутся в Украину, где сейчас и находится.
"Я готов подставить ему свое плече. Я остаюсь лидером партии Удар, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - записал видеообращение из своего кабинета в мэрии Кличко.
И уточнил, что остается мэром Киева, но готов объединиться с другими политическими силами.
Саакашвили сегодня ждет советов
В окружении Виталия Кличко нам сказали, что еще год назад планировали разойтись с БПП. Но решение объединиться с бывшим президентом Грузии, которое фактически равно объявлению о разрыве отношений с политической силой экс-президента, было принято буквально несколько дней назад.
"С нами он не советовался, но принимая такое решение, Виталий руководствовался принципом – или все, или ничего", – сказал нам собеседник и добавил, что название партия УДАР менять не собирается.
Саакашвили пока не ответил Кличко, но попросил помощь зала - записал видео, в котором пожаловался на Минюст, который "искусственно создает проблемы с регистрацией партии Рух новых сил".
"Я обратился к разным политическим силам, и мэр Киева Виталий Кличко откликнулся. Это мой давний друг, очень достойный человек. Я знаю, что Порошенко на него нажимал, чтобы он пошел против нас во время уличных протестов. Когда меня лишили гражданства, он выступил против. А когда выкинули из страны, то он единственный, кто пошел против и высказал свою четкую позицию. Но партию Удар нужно менять кардинально. Там много людей, которые до последнего были с Порошенко, и от них нужно избавляться. Второе, там есть люди, которые связаны с коррупцией, от них надо отмежеваться. И более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. И это тоже принципиально условие для обновления и нового объединения", – записал видео Саакашвили, шагая по сельской улице.
Он уточнил, что в случае отказа от предложения Виталия Кличко, его команда РНС может оказаться вне выборов.
"Но Зеленскому нужно помогать, поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы высказали свое мнение, давайте решать", - обратился к подписчикам Саакашвили.
Месседж для Порошенко
Политолог Олег Саакян объясняет, что конфликты между группой Удара и другими группами внутри БПП – это дело не новое.
"Чудом их удалось избежать до избирательного периода, и это был лишь вопрос времени, когда они выйдут наружу. И сейчас мы видим логическое завершение этих разногласий в отдельном походе на выборы Удара. А вот приглашение к Саакашвили со стороны Виталия Кличко – однозначный месседж для Петра Порошенко о полном разводе, поскольку для него это достаточно болезненный момент". – говорит Олег Саакян.
При этом шансы провести свою партию в парламент - очень невысокие, прогнозирует эксперт.
"Если говорить о шансах попасть в Раду, то до этого велись переговоры с другими группами, и судя по всему, при соревновании на низких рейтингах, Удар принял решение идти отдельно. Очевидно, что это не было первичным планом. Также стало понятно, что не суждено сбыться идее с выдвижением первым номером младшего брата Виталия Кличко – Владимира. Пока шансы на прохождение в парламент достаточно призрачны, но еще не вечер", - говорит Саакян.
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И уточняет, что норму, согласно которой кандидат в депутаты должен быть гражданином Украины и прожить здесь не менее пяти лет, можно будет оспорить в суде. Напомним, сначала президент Порошенко забрал у Саакашвили украинское гражданство, а в феврале 2018-го лидера РНС выдворили в Польшу.
"Здесь все зависит от того, как это трактовать. Поскольку пребывание Саакашвили вне Украины зависело не от его воли, а указ о лишении гражданства был отменен, соответственно и отбирания у него этого статуса также не было. И возможность баллотирования в Раду теперь зависит от юридической и судебной оценки. Но все выглядит так, правовая позиция для возможности участия в выборах у Михаила Саакашвили есть", - объяснил нам политолог.
Ходячий информационный повод
Союз Кличко и Саакашвили – это брак по расчету, считает политолог Владимир Фесенко.
"У них нет других вариантов. По данным из разных источников, мэр Киева пытался договариваться с Батькивщиной и БПП, но как я понимаю, не очень удачно. И самостоятельно пройти в Верховную Раду шансов очень мало, рейтинги показывают меньше 1 процента. Поэтому Кличко ищет партнеров, которые помогли бы обновить и реанимировать УДАР. Предвыборной кампанией он не сможет заниматься, потому что слишком сконцентрирован на Киеве. И поэтому ему нужен партнер", - говорит политолог.
Саакашвили, по мнению политолога, не интересен крупным политическим игрокам.
"Саакашвили очень энергичный и харизматичный, и в этом смысле он интересен Кличко. Но сейчас у него нет реальной партийной структуры, а из больших игроков он никому не нужен. Все опасаются, что сегодня Саакашвили друг и союзник, а завтра враг и ожесточенный критик. История с Порошенко всех многому научила", - объясняет эксперт.
Объединение с Кличко Фесенко называет браком по расчету.
"Но шансов преодолеть 5-процентный барьер у них мало. Даже во время антипорошенковских акций рейтинг Саакашвили был на уровне 2 процентов", - считает Фесенко.
Готовятся к местным выборам
Союз Кличко и Саакашвили – это подготовка к выборам 2020-го, считает политический эксперт Сергей Быков.
"Партия Виталия Кличко не пройдет, даже если Михаил Николозович будет везде кричать о том, какие все вокруг барыги, циники и проходимцы. Рейтинг Удара находится на уровне Народного фронта, то есть очень низкий. Скорее у мэра Киева идет прицел на местные выборы 2020 года, и им надо заявить о себе, как о политической силе, а реальная стратегия будет направлена на выборы местные советы. Тем более, есть высокая вероятность, что они тоже будут досрочными", - считает Быков.
По его словам, киевляне к Саакашвили относятся ровно, поэтому такой союз не отразится на рейтинге Виталия Кличко.
"Здесь нет фанатов Михо, но одновременно и намного меньше противников, чем в Одесской области. Поэтому Виталию Владимировичу ничего не будет угрожать, но я бы рекомендовал ему идти с новосозданной партией мэров Генная Кернеса и Геннадия Труханова. После истории с треснувшим пешеходным мостом, он вполне может дополнить эту замечательную компанию", - уточнил политолог.
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Что касается союза с другими политсилами, то для Батькивщины, говорит Быков, политическая и мэрская история Виталия Кличко являются токсичными.
"А Петр Порошенко токсичен для самого Виталия Кличко. Ведь в 2014-ом, после переговоров в Вене, где была встреча с олигархом Дмитрием Фирташем, Виталия практически лишили президентства. Он выбрал пост мэра Киева, хотя мог бы составить существенную конкуренцию Порошенко", - объясняет эксперт.