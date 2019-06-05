В ГБР отличились странным заявлением по поводу экспертизы подозреваемых в убийстве ребенка

Кирилл Тлявов

Глава Киевского территориального управления Государственного бюро расследований Руслан Марчук сообщил, что в ГБР не обратились за принудительной экспертизой подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области, поскольку в суде был выходной день.

"Дело в том, что событие происходило в выходные. Это была суббота, воскресенье. Мы обратились в суд, но нам сказали обращаться в суд в понедельник с этим ходатайством", - рассказал он в комментарии журналистам.

В то же время во время заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба отметил, что оба подозреваемых отказались от проведения экспертизы на наличие следов пороха на руках и на состояние опьянения.

Читайте также"Попытка сокрытия убийства": в ГБР рассказали о расследовании смертельного ранения копами ребенкаПо его словам, оружие, из которого было нанесено ранение ребенку – мелкокалиберная винтовка, но до сих пор ее продолжают искать.

Также он добавил, что у одного из подозреваемых имеется зарегистрированное охотничье оружие, однако утверждает, что из этого оружия в тот день никто не стрелял.

Вместе и директор ГБР, и руководитель территориального управления пока не могут ответить на вопрос о пуле, которой был ранен ребенок, то есть о ее калибре и была ли она выпущена именно из той малокалиберной винтовки, которую сейчас ищут правоохранители.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

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Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.