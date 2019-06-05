Аваков рассказал о пяти подозреваемых в деле об убийстве копами ребенка

Кирилл Тлявов / Фейсбук Татьяны Тляововой

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области есть пять подозреваемых, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По моему мнению, там 5 подозреваемых в этом убийстве. 4 мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может все, может один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала ружьё и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать. Но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований", - сказал Аваков журналистам в среду после заседания правительства.

Читайте такжеУбийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей КириллаОн добавил, что не является процессуальным участником, а говорит как политическая фигура, при этом он также выразил уверенность, что виновные в убийстве понесут наивысшую меру ответственности.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

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Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

Отметим, что родственники застреленного копами мальчика накануне встретились с Аваковым.