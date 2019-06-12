"Селам пи*да": команда Зеленского испугала Сеть реальной жизнью украинского села

В селах нет магазинов, людям негде взять даже хлеб / Фото: скриншот из видео

У президента Владимира Зеленского показали широкой публике настоящую жизнь украинского села, удаленного от крупных городов и цивилизации.

"Команда Зеленского показала до чего довели украинское село", - сказано в описании к видео, опубликованном в YouTube.

Блогер показал будни села Жемчужное Днепропетровской области. Местные жители жалуются на отсутствие дорог и необходимой инфраструктуры. Люди утверждают, что из сел бежит молодежь, поскольку для нее нет ни работы, ни досуга. Селяне живут без магазинов, транспорта, медицинского обслуживания.

"Живем, как в лесу", - говорит автору видео местная жительница.

Люди сетуют, что невыгодно держать курей, которые из-за высокой себестоимости не способны составить конкуренцию магазинным окорочкам. Жители сел жалуются на отсутствие возможностей для ведения сельского хозяйства и животноводства, которые должны дотироваться государством, но оно давно о таких людях забыло. Селянам невыгодно заниматься даже традиционным для данной местности промыслом – держать корову на молоко. Его крупные производители скупают за бесценок, продавая впоследствии в супермаркете по высокой цене.

Видео вызвало возмущение и сочувствие пользователей Сети, которые также бывают в селах и подтверждают из удручающее состояние.

"Да, селам пи * да, землей еще выгодно заниматься, а так ж*па просто", " И так живут очень многие. Смотришь, и плакать хочется", "Пока олигархи жируют украинцы бомжуют", "Дай бог, чтоб это видео было не для "просто снять", а была на него реакция правительства", "Слезы на глазах. Бабуся правильно сказала, что живут в джунглях", "В Африке люди лучше живут, позор", - пишет интернет-публика.

Напомним, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что перепись населения Украины запланирована на 2020 год.